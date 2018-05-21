Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Yazışmalardan birinde, "Abi birkaç hesap alsak, her hesaba girip tweet atıp çıksak olmaz mı? Hocam tweet atmadaki amaç, yaşanılanları duyurmak. Burada biraz popülerliği de ön plana çıkarıyor. Takipçi sayısı ne kadar fazla ise o kadar kişi tweeti görüyor. Etkileşim dolayısıyla fazla oluyor. Bu yüzden abilerimiz bir hesap ile tweet atın ve hesabı güçlendirin istiyorlar." ifadeleri yer aldı.

"Üniversiteden arkadaşlar beni arıyor. 'Her şey bitti sokağa gel' diyorlar. Her yer bayram gibiydi. Arkadaşlar gelirken 'fare zehiri de al gel' bize inanmayanların üzerine serpeceğiz ve böylece onları ayırt etmiş olacağız diyorlar. Tam evden çıkarken Peygamber Efendimiz, 'dualarınız kabul oldu ama salavatlarınız eksik diyor' ve uyanıyorum."

Başka bir yazışmada da "Ablacım hayırlı günler. Bu arada Allah muhafaza başımıza bir şey gelirse aklınızda olsun kimseyi tanımıyorum. Bir şey yapmadım, kanıt gösterin. Programı ben yüklemedim. Zaten program uzaktan silinir. Bir de adamların elinde bir şey yok. Seninle itiraf modunda konuşuyorlar. Onların attığı malzemeye inanmayalım. Ben yüklemedim derken telde gösterin var mı öyle bir program? deyin çünkü abiler merkezden silince tel otomatik patlamış oluyor." ifadeleri yer aldı.

