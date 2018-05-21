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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelililerden 12'si tutuklandı - Zanlıların telefonlarında örgütün gizli haberleşme uygulaması Falcon ve yazışmalar bulundu

Adıyaman merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman merkez, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Şırnak, Eskişehir, Van, İstanbul, Bilecik, Diyarbakır, Iğdır, Ankara, Batman, Elazığ, Hatay, İzmir, Uşak ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazıları örgütün firarilerinin saklandığı evler olarak bilinen "gaybubet" evlerinde yakalandı.

Aralarında "örgütün emin eri, bölge sorumlu muhasebecisi, bölge talebe mesulü, askeri öğrenci sorumluları, bilgi işlem sorumlusu, küçük bölge sorumlusu" ve örgüt hiyerarşisi içerisinde vazife aldıkları ve Falcon uygulamasını kullandıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, şifreli not alınmasını sağlayan "Cryptnote" adlı program, çok sayıda yazışma, örgütsel faaliyetleri içeren yazılar ve güncel akademik takvimler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Atatürk portreli Twitter hesabı

Bu arada zanlıların Atatürk portreli Twitter hesaplarının bulunduğu ve Falcon adlı programdaki yazışmaları ortaya çıktı.

Yazışmalardan birinde, "Abi birkaç hesap alsak, her hesaba girip tweet atıp çıksak olmaz mı? Hocam tweet atmadaki amaç, yaşanılanları duyurmak. Burada biraz popülerliği de ön plana çıkarıyor. Takipçi sayısı ne kadar fazla ise o kadar kişi tweeti görüyor. Etkileşim dolayısıyla fazla oluyor. Bu yüzden abilerimiz bir hesap ile tweet atın ve hesabı güçlendirin istiyorlar." ifadeleri yer aldı.

Twitter hesabında örgüt ablasının gördüğü rüya ise şu şekilde anlatıldı:

"Üniversiteden arkadaşlar beni arıyor. 'Her şey bitti sokağa gel' diyorlar. Her yer bayram gibiydi. Arkadaşlar gelirken 'fare zehiri de al gel' bize inanmayanların üzerine serpeceğiz ve böylece onları ayırt etmiş olacağız diyorlar. Tam evden çıkarken Peygamber Efendimiz, 'dualarınız kabul oldu ama salavatlarınız eksik diyor' ve uyanıyorum."

Başka bir yazışmada da "Ablacım hayırlı günler. Bu arada Allah muhafaza başımıza bir şey gelirse aklınızda olsun kimseyi tanımıyorum. Bir şey yapmadım, kanıt gösterin. Programı ben yüklemedim. Zaten program uzaktan silinir. Bir de adamların elinde bir şey yok. Seninle itiraf modunda konuşuyorlar. Onların attığı malzemeye inanmayalım. Ben yüklemedim derken telde gösterin var mı öyle bir program? deyin çünkü abiler merkezden silince tel otomatik patlamış oluyor." ifadeleri yer aldı.

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