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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

Örgütün eğitim, esnaf ve mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Örgütün "eğitim, esnaf ve mahrem imam yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve Eagle kullandıkları iddia edilen zanlılardan R.K'nin FETÖ'nün sözde Erzurum'un Horasan ilçesi imamı, A.K'nin Adıyaman'ın Besni ilçesi mütevelli heyeti üyesi, H.Ç. ve E.G'nin ise örgütün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasında bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen oldukları öğrenildi.

Zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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