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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem emniyet yapılanmasında yer aldıkları, emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu oldukları ve ByLock kullandıkları" iddia edilen şüpheli 11 kadın gözaltına alındı

Adıyaman merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda şüpheli 11 kadın yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Örgütün "mahrem emniyet yapılanmasında yer aldıkları, emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu oldukları ve ByLock kullandıkları" iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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11 kişi Adıyaman merkezli 6 il FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"

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