Adıyaman Sanat Sokağında İran ezgileri seslendirildi

4. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Adıyaman’a gelen Tahran Üniversitesi Devlet Konservatuarı Radmehr e İran Orkestrası, sokak konseri verdi.

Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Filarmoni Orkestrasının işbirliğinde Adıyaman Sanat Sokağında konser veren İranlı sanatçılar büyük ilgi gördü. Farsça İran ezgilerini seslendiren sanatçılar Türkçe türküler de seslendirdi. Adıyaman Kalesi girişindeki sokak üzerinde verilen konseri gören ve duyan vatandaşlar buraya akın etti. Vatandaşlar ellerinde cep telefonları ile seslendirilen ezgileri kaydetti.

Adıyaman Filarmoni Orkestrası Şefi Özgür Oğuz, halkın bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, “4. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali belediyemizin çok değerli katkılarıyla dün akşam sona erdi. Açılış ve kapanış konserlerimiz kapalı salonda yapıldı. Kapanış konserinde İran’dan misafirlerimiz vardı. Onlarla birde Adıyaman Sanat Sokağında bu güzel mekanda bir etkinlik yapalım istedik. Halkımızın ilgisi çok güzel; demek ki insanlar bu tür şeyleri istiyorlar. Getirirseniz yaparsanız izliyorlar. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.

Grup Solisti Babak Mirzaei, Türkiye ile İran müziğinin birbirine yakın olduğunu ve bundan dolayı İran müziğinin sevildiğine işaret etti.

Konseri izleyen vatandaşlar ise, Adıyaman Filarmoni Orkestrası ve Adıyaman Belediyesine etkinlikten dolayı teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istedi.

Üniversite öğrencileri de, Adıyaman’da daha fazla sosyal ve kültürel etkinliğin yapılması gerektiğini dile getirdi.