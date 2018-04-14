Adıyaman Sanat Sokağında İran ezgileri seslendirildi

4. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Adıyaman’a gelen Tahran Üniversitesi Devlet Konservatuarı Radmehr e İran Orkestrası, sokak konseri verdi.
Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Filarmoni Orkestrasının işbirliğinde Adıyaman Sanat Sokağında konser veren İranlı sanatçılar büyük ilgi gördü. Farsça İran ezgilerini seslendiren sanatçılar Türkçe türküler de seslendirdi. Adıyaman Kalesi girişindeki sokak üzerinde verilen konseri gören ve duyan vatandaşlar buraya akın etti. Vatandaşlar ellerinde cep telefonları ile seslendirilen ezgileri kaydetti.
Adıyaman Filarmoni Orkestrası Şefi Özgür Oğuz, halkın bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, “4. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali belediyemizin çok değerli katkılarıyla dün akşam sona erdi. Açılış ve kapanış konserlerimiz kapalı salonda yapıldı. Kapanış konserinde İran’dan misafirlerimiz vardı. Onlarla birde Adıyaman Sanat Sokağında bu güzel mekanda bir etkinlik yapalım istedik. Halkımızın ilgisi çok güzel; demek ki insanlar bu tür şeyleri istiyorlar. Getirirseniz yaparsanız izliyorlar. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.
Grup Solisti Babak Mirzaei, Türkiye ile İran müziğinin birbirine yakın olduğunu ve bundan dolayı İran müziğinin sevildiğine işaret etti.
Konseri izleyen vatandaşlar ise, Adıyaman Filarmoni Orkestrası ve Adıyaman Belediyesine etkinlikten dolayı teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istedi.
Üniversite öğrencileri de, Adıyaman’da daha fazla sosyal ve kültürel etkinliğin yapılması gerektiğini dile getirdi.
Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi
Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi
Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum