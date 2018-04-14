HABER

Adıyaman Sanat Sokağında İran ezgileri seslendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:01 | Son Güncelleme

4.

4. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Adıyaman’a gelen Tahran Üniversitesi Devlet Konservatuarı Radmehr e İran Orkestrası, sokak konseri verdi.
Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Filarmoni Orkestrasının işbirliğinde Adıyaman Sanat Sokağında konser veren İranlı sanatçılar büyük ilgi gördü. Farsça İran ezgilerini seslendiren sanatçılar Türkçe türküler de seslendirdi. Adıyaman Kalesi girişindeki sokak üzerinde verilen konseri gören ve duyan vatandaşlar buraya akın etti. Vatandaşlar ellerinde cep telefonları ile seslendirilen ezgileri kaydetti.
Adıyaman Filarmoni Orkestrası Şefi Özgür Oğuz, halkın bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, “4. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali belediyemizin çok değerli katkılarıyla dün akşam sona erdi. Açılış ve kapanış konserlerimiz kapalı salonda yapıldı. Kapanış konserinde İran’dan misafirlerimiz vardı. Onlarla birde Adıyaman Sanat Sokağında bu güzel mekanda bir etkinlik yapalım istedik. Halkımızın ilgisi çok güzel; demek ki insanlar bu tür şeyleri istiyorlar. Getirirseniz yaparsanız izliyorlar. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.
Grup Solisti Babak Mirzaei, Türkiye ile İran müziğinin birbirine yakın olduğunu ve bundan dolayı İran müziğinin sevildiğine işaret etti.
Konseri izleyen vatandaşlar ise, Adıyaman Filarmoni Orkestrası ve Adıyaman Belediyesine etkinlikten dolayı teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istedi.
Üniversite öğrencileri de, Adıyaman’da daha fazla sosyal ve kültürel etkinliğin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendiOperasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.