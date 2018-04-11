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Adıyaman Üniversitesinde ilaçlama çalışması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Üniversitesi kampusu içerisinde ilaçlama çalışması yaptı.Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için ilaçlama çalışması yapıldı.

Adıyaman Üniversitesinde ilaçlama çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Üniversitesi kampusu içerisinde ilaçlama çalışması yaptı.
Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Adıyaman Belediyesi görevlileri, “Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan su birikintileri, kuyular, süs havuzları ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alınıyor” diye konuştular.
Yetkililer, ilaçlama çalışmalarının şehrin değişik noktalarında da devam ettiğini söyledi.

Adıyaman Üniversitesinde ilaçlama çalışması yapıldı

Adıyaman Üniversitesinde ilaçlama çalışması yapıldı

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