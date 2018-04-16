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Adıyaman Üniversitesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi 5.

Adıyaman Üniversitesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi 5. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Haftasının 3. gününde Vestel Savunma Sanayi Teknoloji Yönetim ve Ar-Ge Sorumlu Müdürü Yardımcısı İbrahim Pamuk’un konuşmacı olarak katıldığı kariyer günü konuşmaları etkinliği düzenlendi.
Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Hayat tecrübelerini dinleyicilerle paylaşan Pamuk, dinleyicilere başarıya giden yol hikayesinden bahsetti. Başarıya giden yolun doğru hedef ve taktikler belirlemekten geçtiğini belirten Pamuk, "Nasıl yapacağım, nasıl olacak, gibi sorular bizleri her zaman canlı tutan sorulardır. Bunları kendimize soracağız. Hobilerimiz olacak, yeteneğimizi keşfedip onun üzerinden hayata adım atmamız gerekiyor ve mutlaka bir hedefimiz olacak. Bunun yanı sıra hayallerimizin peşinde koşacak enerji ve azme sahip olmamız gerekecek. İnsanoğlu gereksiz konularla zaman harcamamalı. Öğrenme ile birlikte her öğrendiğimiz şey bize hayat boyu katkı sunacaktır. Onun için öğrenmekten vazgeçmeyeceğiz. Gelişim çok önemli. Ben zirvedeyim diyen insan yanılır. Zirvenin sınırı yok, her zaman gelişime açık olacağız. Gençlere vereceğim en önemli tavsiyelerden biri de iyi insan olmalarıdır” diye konuştu.
Etkinliğin ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından konuşmacı Vestel Savunma Sanayi Teknoloji Yönetim ve Ar-Ge Sorumlu Müdürü Yardımcısı İbrahim Pamuk’a Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde kendi adına dikilmiş olan fidanın sertifikası verildi.
Konferans sonrası Pamuk’u makamında kabul eden Rektör Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi etkinliklerine katılımlarından dolayı Pamuk’a teşekkür ederek kendisine Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerlerinden Cendere Köprüsünün maketini takdim etti.

Adıyaman Üniversitesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi

Adıyaman Üniversitesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi

Adıyaman Üniversitesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi

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