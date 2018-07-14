Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, Adıyaman'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konferansı verdi.

Sula, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok kentine giderek 15 Temmuz'u unutturmamaya ve vatandaşlarla bir araya gelip ne kadar farklı bir şuur oluşturabilinirse, Türkiye'nin güçlü geleceğine çok daha hızlı hazırlanacağını dile getirdi.

Herhangi bir topluma, mezhebe veya inanca topyekun "kötü" denilemeyeceğini belirten Ahmet Sula, şunları kaydetti:

"Her ülkenin, her inancın içinde kötüler de vardır iyiler de. Tam tersi de olamaz. Bu bombaları atanların içerisinde kendi milletimizin çocukları yok muydu? Demek ki gerçekten iyiler ve kötüler ikiye ayrılıyormuş. Benim gayretim ve çabam iyilerin birbirini tanımasıdır."

Konuşmanın ardından sahneye çıkan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Sula'yla önceden tanıştığını ve uzun yıllardır dost olduğunu belirterek, Ahmet Sula'ya kahve fincanı hediye etti.

Konferansa, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, bazı emniyet mensuplarıyla vatandaşlar katıldı.

