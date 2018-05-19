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Adıyaman'da 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Adıyaman'da 19 Mayıs coşkusu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.
Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Mustafa Kemal'in, Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirten Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Bu ülkenin gençleri istiklalimizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. 'Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar' diyor Atatürk" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Hükümet Konağı bahçesinde devam eden kutlama programında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları jimnastik, judo, güreş, tekvando, karate ve kick boks gösterileri yaptı. Ardından Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu. Hükümet Konağı önündeki etkinliklerin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve gençler, Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da 19 Mayıs coşkusuAdıyaman'da 19 Mayıs coşkusuAdıyaman'da 19 Mayıs coşkusuAdıyaman'da 19 Mayıs coşkusu

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