Adıyaman'da 4 ton çalıntı tren rayı ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör römorkunda 4 ton çalıntı tren rayı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı-Malatya Devlet Demiryolu hattının Kumlu mevkisinde daha önceden hat yenileme çalışmaları kapsamında demir yolunun kenarına bırakılan tren raylarının çalınması ve çevre illere satılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Malatya-Gölbaşı kara yolunda şüpheli H.K. ve F.K'ye ait 2 traktörün römorkunda 4 ton tren rayı ele geçirdi.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise evin bahçesine gizlenmiş vaziyette 17 ton tahta travers, 2 oksijen kaynağı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan gözaltına alınan şüphelilere, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan toplam bin 618 lira idari para cezası kesildi. H.K. adlı şüpheliye ayrıca ehliyetsiz traktör kullanmaktan 2 bin 18 lira para cezası verildi.

