Adıyaman’da 5.1 şiddetinde deprem

Adıyaman’da 5.1 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar kendini sokağa attı.
Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman’da vatandaşlar sokağa döküldü. Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı. Yine aynı ilçede 5.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar korku içinde sokağa indi. Vatandaşlar evlere girmeye korkuyor. Artcı depreme karşı sokaklarda beklemeyi sürdürüyor.
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