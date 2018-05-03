Adıyaman'da 820 arı kovanı dağıtıldı

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 100 bin arı kovanı hedefimiz var. Bugün resmi kayıtlara göre 72 bin arı kovanımız var." dedi.

GAP İdaresi Başkanlığınca finanse edilen ve Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Adıyaman İli Merkez İlçesi Sulama Dışı Kalan Alanlardaki Yerleşim Yerlerinin Arıcılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi ve İnovatif Yöntemlerle Arı Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele" projesi kapsamında, 41 çiftçiye 20'şer arı kovanı dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ek binasında düzenlenen arı kovanı dağıtım programında konuşan İl Müdürü Adil Alan, hazırlanan projeyle birlikte arıcılara 820 arı kovanı dağıttıklarını söyledi.

41 çiftçiye 20'şer kovan dağıtıldığını belirten Alan, şunları kaydetti:

"Arılarımızın alt bölümlerini dağıttık şimdi de üst bölümlerini dağıtıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin arı kovanı hedefimiz var. Bugün resmi kayıtlara göre 72 bin arı kovanımız var. İnşallah bugün 41 arıcımıza dağıtacağımız kovanlarımız ile birlikte kovan sayısını yaklaşık bin tane daha arttırmış olacağız. Buna yönelik İpek Yolu Kalkınma Ajansı, GAP İdaresi, İl Müdürlüğümüz ve bakanlık olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz."

Konuşmanın ardından 41 çiftçiye 20'şer arı kovanı verildi.

