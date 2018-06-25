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Adıyaman'da Ak Parti'liler sokaklara döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:39 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından AK Parti'liler, sokaklara dökülerek, kutlama yaptı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından AK Parti'liler, sokaklara dökülerek, kutlama yaptı.

Adıyaman'da, seçim sonuçlarını televizyon ve internet sitelerinden takip eden AK Parti'liler, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy alması ve partilerinin birinci olması ile birlikte sokaklara çıktı. AK Parti il binası önünde toplanarak kutlama yapan kalabalık daha sonra araçlarıyla da şehir turu attı.

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