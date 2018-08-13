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Adıyaman'da anız yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 00:11 | Son Güncelleme

Mesire alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 350 dönüm arazi zarar gördü

Adıyaman'da mesire alanında çıkan anız yangınında 350 dönüm arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Beşpınar mesire alanı yakınlarındaki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arazideki anızların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bazı ağaçlar ve yaklaşık 350 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bu arada yangın nedeniyle mesire alanına elektrik verilemedi.

Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesire alanı yakınlarında bulunan boş arazide anız yangını çıktığını belirtti. Harbi, kısa sürede müdahale edip kontrol altına aldıkları yangının söndürüldüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Beşpınar Mesire alanı yangın

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