Adıyaman’da aranan 34 şahıs yakalandı

Önceki gün Türkiye Güven Huzur Uygulaması (10) kapsamında Adıyaman’da ki uygulamada aranan 34 şahıs yakalandı.
Adıyaman genelinde 600 polis ile yapılan uygulamada, 3 bin 993 şahıs sorgulanırken, 133 araç kontrol edildi. Araçlardan 4’üne 409 TL cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen 92 işyerinden 8’ine idari işlem yapıldı.
Sorgulanan şahıslardan araması olan 34 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 28’i yoklama kaçağı,1’i göçmen kaçakçılığı ,1’i siber suçlar,1’i 5607 S.K muhalefet,1’i hırsızlık,1’i basit yaralama,1’i kötü muamele suçundan arandığı öğrenildi.
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