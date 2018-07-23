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Adıyaman'da aynı aileden 5 kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde dünkü olayda yaşamını yitiren baba ve oğlu ile anne ve 2 çocuğu, ayrı ayrı düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi - Ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün yaşanan olayda yaşamını yitiren baba ve oğlu ile anne ve 2 çocuğu, ayrı ayrı düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyi Hicabi, babası Hamo, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran (3) A'yı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan S.A'nın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisi sürüyor.

S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Cenazeler toprağa verildi

Olayda hayatını kaybeden anne Serpil ve çocukları Ceyda ve Devran için Besni ilçesindeki Mustafa Baba Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının omzunda cenaze araçlarına taşınan anne ve iki çocuğunun naaşları, Sugözü köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Saldırıda yaşamını yitiren Hamo ve oğlu Hicabi A. için de Hacı Reşit Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Eğerli köyüne götürülen baba ve oğlunun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde dün aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan S.A. ile ağabeyi Hicabi A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A'nın av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda ve Devran A. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan S.A, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Besni cenaze cinayet

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