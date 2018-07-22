Adıyaman'da aynı aileden 5 kişinin silahla öldürülmesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde av tüfeğiyle öldürülen aynı aileden 5 kişinin cenazeleri otopsi için Malatya'ya getirildi.
Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada S.A'nın av tüfeğiyle ateş açması sonucu öldürdüğü babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran A'nın (3) cansız bedenleri, Besni Belediyesine ait 2 cenaze nakil aracına konuldu.
Otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirilen naaşlar, yakınları tarafından morga taşındı.
Hayatını kaybedenlerin yakını Mustafa Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "mal-mülk" meselesi nedeniyle baba ve kardeşler arasında bir süredir gerginlik olduğunu söyledi.
S.A'nın eşi ve iki çocuğuyla köyde oturduğunu anlatan Kurt, şöyle devam etti:
"Babası, kardeşi, yengesi ve iki çocuğu Gaziantep'te oturuyor. Pazar günü olduğu için köye tatile geliyorlar, 'Bahçemize, kardeşimizin yanına gidelim' diye. Aralarında mal-mülk davası yüzünden bir tartışma yaşanıyor. S.A. eve gidiyor, av tüfeğini alarak eşine, 'Ben ya gelirim ya gelmem.' diyor. Tabii eşi olayın farkına varmamış. Önce babasıyla tartışıyor, daha sonra tek tek babasına, kardeşine, yengesine, yeğenlerine sıkıyor. Olay bundan ibaret. Tamamen mal mülk-davası, başka bir şey değil."
Adıyaman'ın Besni ilçesinde S.A, babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda ve Devran A'yı av tüfeğiyle öldürmüş, aynı tüfekle intihar girişiminde bulunmuştu.
Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş
Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum