Adıyaman'da aynı aileden 5 kişinin silahla öldürülmesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde av tüfeğiyle öldürülen aynı aileden 5 kişinin cenazeleri otopsi için Malatya'ya getirildi.

Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada S.A'nın av tüfeğiyle ateş açması sonucu öldürdüğü babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran A'nın (3) cansız bedenleri, Besni Belediyesine ait 2 cenaze nakil aracına konuldu.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirilen naaşlar, yakınları tarafından morga taşındı.

Hayatını kaybedenlerin yakını Mustafa Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "mal-mülk" meselesi nedeniyle baba ve kardeşler arasında bir süredir gerginlik olduğunu söyledi.

S.A'nın eşi ve iki çocuğuyla köyde oturduğunu anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Babası, kardeşi, yengesi ve iki çocuğu Gaziantep'te oturuyor. Pazar günü olduğu için köye tatile geliyorlar, 'Bahçemize, kardeşimizin yanına gidelim' diye. Aralarında mal-mülk davası yüzünden bir tartışma yaşanıyor. S.A. eve gidiyor, av tüfeğini alarak eşine, 'Ben ya gelirim ya gelmem.' diyor. Tabii eşi olayın farkına varmamış. Önce babasıyla tartışıyor, daha sonra tek tek babasına, kardeşine, yengesine, yeğenlerine sıkıyor. Olay bundan ibaret. Tamamen mal mülk-davası, başka bir şey değil."

Adıyaman'ın Besni ilçesinde S.A, babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda ve Devran A'yı av tüfeğiyle öldürmüş, aynı tüfekle intihar girişiminde bulunmuştu.

