Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kahta Öğretmenevi civarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden inen şahıslar, 02 KB 087 plakalı otomobili durdurarak içindekilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavga sırasında, Mehmet (33) Ramazan, Furkan (18) ve Mehmet Pekavcı (20) ile Ayhan Aslan (29) yaralandı.

Darp ve bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobildeki şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.



