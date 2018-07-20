Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim mahallesinde evinin önünde oturan Orhan P. plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir araçtan inen kişilerin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Orhan P. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Orhan P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

