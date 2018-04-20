Adıyaman’da bowling il birinciliği müsabakaları başladı

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında düzenlenen Okullararası Gençler Bowling İl Birinciliği Müsabakaları başladı.
Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen Okullararası Bowling İl Birinciliği Müsabakalarına Adıyaman’dan 16 okuldan 96 öğrenci katılım gösterdi. Gerçekleştirilen müsabakalarla alakalı olarak bilgi veren Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Zeynal Abidin Şenlik, "Müsabakalara 16 okuldan 96 öğrenci katıldı. Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen müsabakalar sonunda genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde birinci olan öğrenciler Mayıs ayında Samsun’da yapılacak olan Okullararası Bowling Türkiye Şampiyonasına katılarak ilimizi temsil edecektir” diye konuştu.
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