Adıyaman'da buzağı güzellik yarışması düzenlendi

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) Adıyaman'da bu yıl üçüncü kez düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yapılan buzağı güzellik yarışmasında dereceye giren buzağı sahiplerine altın verildi

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Adıyaman-Kahta karayolun üzerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar merkezinde 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlendi. Düzenlenen 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 14 buzağının katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giren buzağı sahipleri altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Düzenlenen yarışmaya Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, STK temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini Adıyaman Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Demirel, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Cavidan Gül, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Mustafa Sucak, Adıyaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekim Mehmet Güzel ve Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Kılınç, yaptı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan,Bugün gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Adıyaman'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 3 yıl öncesine kadar bizim sokak ortasında düzenlediğimiz fuarlarda bugün artık çok güzel bir fuar alanına kavuşmuş durumdayız. Fuarımıza baktığımız zaman 115 tane firma bunların 50 tanesi il dışından katılım sağlamışlardır. Ayrıca daha önce sadece tarım olarak başlayan fuarımız bünyesine hayvancılığı katarak farklı bir özellik geliştirmiştir. Gerçekten çok mutluyuz. Son yıllarda bakanlığımızın uygulamış olduğu projelerle Adıyaman hayvancılıkta söz sahibi iller arasına gelmeye başladı. Bugünde kendi yerli buzağılarımız sergisini görmüş olacağız. Burada emeği geçen büyün arkadaşlara teşekkür ediyorum dedi.

Yapılan açıklamanın ardından dereceye girenler jüri üyeleri tarafından açıklandı. Üçüz buzağıyla Mehmet Emin Akdoğan birinciliğe layık görülürken diğer yarışmaya katılan buzağı sahipleri ise çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.