Adıyaman’da buzağı ölümleri ele alındı

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı ile özel bir firma tarafından, “Suni Tohumlama, Döl Verimi ve Buzağı Ölümleri” konulu eğitim programı düzenlendi.

Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programına, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk ile çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, “ Tarım ve hayvancılık insanların beslenmesinde temel esastır. Bu üretimin devam ettirilmesi sadece ülkelerin geleceği için değil insanlığın geleceği için de gereklidir. Üretmek sevgi, bilgi ve ilgi ister. Üreticinin bu sevdasından vazgeçmemesi için göçün önlenmesi ülkelerin kalkınması ve gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi için tarım ve hayvancılık alanında üretmek zorundayız” dedi.

Günlük olarak Adıyaman’da, 70 bin ton süt üretildiğini dile getiren Başkan Öztürk, “Günlük elde ettiğimiz 70 bin ton sütün kalite kontrolleri yaptırılarak Türkiye şartlarında şuanda en yüksek fiyata süt satmaktayız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ise, “ Türkiye’de en önemli hususun koruyucu hekimlik olduğunun bilincindeyiz. Eğer gıdadaki hijyeni sağlayamazsak, üretimi artıramazsak, bu canlılığımızı koruyamazsak üreticilerimizi kalkındıramazsak hem mesleğimiz hem de insanların sağlıklı gıdaya ulaşması noktasında ne kadar zorluk çekeceğimizin bilincindeyiz. O yüzden sağlıklı ve kaliteli üretim yapmamız gerekmektedir. Bu anlamda bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk ise konuşmasında, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek sağlıklı ve kaliteli üretimin yapılabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermekte olduklarını söyledi.

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ise, 2023 yılına kadar Adıyaman’da süt üretiminin günlük olarak 300 bin ton olarak hedeflediklerini belirterek, “ Sütlerimiz gerçekten çok kaliteli hem kurumdaki veteriner hekim arkadaşlarımız hem de serbest veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte hareket ederek belirli bir noktaya gelmiş olduk. Şuan bölgede en fazla sütü satan il Adıyaman. Bütün ulusal ve yerel özel firmalara sütlerimizi satıyoruz. Bundan sonrada inşallah bu satışımız artarak devam edecek. Hedefimiz 2023 yılında günlük 300 bin ton süte ulaşmak. Önümüzdeki yıl hedefimiz ise 150 bin ton, şuan ise günlük 70 bin tondayız” cümlelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Sürü Sağlığı ve Yönetimi Uzmanı Veteriner Hekim Özgür Yıldırım tarafından programa katılan katılımcılara “Suni Tohumlama, Döl Verimi ve Buzağı Ölümleri” konulu eğitim verildi.