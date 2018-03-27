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Adıyaman'da cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Emrah A'nın kimliğini sorgulamak istedi.

Bu sırada kaçmaya başlayan Emrah A, polis ekiplerince bir süre sonra yakalanarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, "kasten adam öldürmek" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Adıyaman Cezaevinden iki ay önce firar ettiği tespit edildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Besni Cezaevi firarisi kasten adam öldürmek suçu

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