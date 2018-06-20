Adıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaydetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Mustafa Ekici idaresindeki 02 LF 324 resmi plakalı İl Özel İdaresine ait çöp kamyonu, merkez Kömür beldesine bağlı Kaş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Mehmet Tepecek (42) ile Hakan Yapıcı (44) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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