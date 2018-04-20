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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla M.T, H.T. ve S.T. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman DEAŞ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri

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