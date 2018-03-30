Adıyaman’da değerlendirme sistemine karşı imza kampanyası

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan performans değerlendirme sistemi taslağının geri çekilmesi için imza kampanyası başlatılacak.
Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, performans değerlendirmesinin istenilen sonuçları vermeyeceğini, bununla beraber öğretmenlerin itibarının zedeleneceğini söyledi.
Deniz, 2 Nisan ve 1 Mayıs arasında taslağın geri çekilmesi ve söz konusu taslağa tepkileri dile getirmek için imza toplayacaklarını belirterek, "Eğitim çalışanlarının sorunları çözüme kavuşturulmadan eğitimin sorunlarını çözmenin, eğitimin sorunları göz ardı edildikçe ülkenin temel sorunlarına çözüm bulmanın imkanı yoktur. Zamanımızı, imkanlarımızı ve enerjimizi ülkemizin, milletimizin, kamu görevlilerinin faydasına olacak projelere, politikalara, uygulamalara hasretmek, kök sorunlarımızın çözümüne harcamak, birlik ve beraberliğimiz, geleceğe güvenli adımlarla yürüyebilmemiz için gereklidir. Eğitim politikalarına yön verenler bu anlamda bakış açılarını değiştirmek zorundadır” dedi.
Başörtüsü yasağına karşı 28 Şubat sürecinde 12 Milyon 300 bin imza topladıklarını da söyleyen Deniz, “Bir garabet örneği olan performans değerlendirme sistemine karşı sesimizi yükselterek yeni bir tarih yazmamız isteniyorsa, yazarız" diye konuştu.
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