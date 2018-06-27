Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesine ilişkin "Bu uçağımızın 1 hafta öncesinden bütün kontrolleri yapıldı, onun için uçakla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu." dedi.

Prof. Dr. Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uçuş sertifikası veren üç üniversiteden biri olduklarını söyledi.

Eğitime çıkacak uçakların bir hafta öncesinden bütün kontrollerinin Samsun'dan gelen kırım ekibi tarafından yapıldığını belirten Gür, "Bu uçağımızın da 1 hafta öncesinden bütün kontrolleri yapıldı, onun için uçakla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Uçağımız ileri düzeyde bir uçak olduğu için pilotumuzda herhangi bir hastalık, ani müdahale gerekli olsa otomatik pilota dokunduğu anda uçak kodlandığı Gaziantep Havalimanı'na iner. Pilot otomatik pilot düğmesine dokunmamış." ifadesini kullandı.

Gür, kırım ekibi ve cumhuriyet savcılığının olay yerindeki çalışmasını sürdürdüğünü söyleyerek "Uçağın, bakımları ve teknik altyapı açısından hiçbir sıkıntısı yoktu. Bunlar yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Rapor tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.

