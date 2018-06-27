Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

KAHRAMANMARAŞ/ADIYAMAN (AA) - Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cenazesi, yarın memleketi Kahramanmaraş'ta defnedilecek.

Önal'ın naaşı, Adıyaman'daki işlemlerin ardından karayoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırılan kursiyer pilotun cenazesinin yarın öğle namazının ardından merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada Önal'ın kazadan birkaç gün önce arkadaşlarıyla şakalaşırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Önal'ın hortumla ıslatılırken şınav çektiği, bu sırada arkadaşları tarafından alkışlandığı görülüyor.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.

