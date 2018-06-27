HABER

Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekibi, enkaz bölgesinde inceleme yaptı

Adıyaman'da düşen uçağın enkazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekiplerince çalışma yapıldı.

Kurulun 4 kişilik ekibi, Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağının enkazının bulunduğu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarındaki alana geldi.

Enkaz bölgesinde inceleme yapan ekip, uçaktan ayrılan parçaları tek tek inceleyip fotoğrafladı.

Öte yandan uçağın enkazının kısa sürede yerinden kaldırılıp GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine götürüleceği öğrenildi.

Besni savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında bugün düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışıGÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu (2)İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman'da düşmesi sonucu Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağı inceleme Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzman ekipleri

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.