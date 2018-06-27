Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

Adıyaman'da düşen uçağın enkazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekiplerince çalışma yapıldı.
Kurulun 4 kişilik ekibi, Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağının enkazının bulunduğu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarındaki alana geldi.
Enkaz bölgesinde inceleme yapan ekip, uçaktan ayrılan parçaları tek tek inceleyip fotoğrafladı.
Öte yandan uçağın enkazının kısa sürede yerinden kaldırılıp GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine götürüleceği öğrenildi.
Besni savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.
GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında bugün düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.
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