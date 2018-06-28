HABER

Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Uçağın enkazı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekibinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak Gaziantep'e gönderildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün düşen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait eğitim uçağının enkazı, incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Aşağı Söğütlü köyüne gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan 4 kişilik ekip, Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağının enkazında incelemelerde bulundu.

Ekibe Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbarahim Halil Güzelbey de eşlik etti.

Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağın enkazı, kamyonete yüklenerek Gaziantep Havalimanı'na gönderildi.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, dün Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdimSüleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim
Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdiLösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme K Adıyaman'da düşen uçağın enkazı Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında Kurulun 4 kişilik ekibi ulaştırma

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.