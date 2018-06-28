Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün düşen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait eğitim uçağının enkazı, incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Aşağı Söğütlü köyüne gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan 4 kişilik ekip, Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağının enkazında incelemelerde bulundu.
Ekibe Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbarahim Halil Güzelbey de eşlik etti.
Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağın enkazı, kamyonete yüklenerek Gaziantep Havalimanı'na gönderildi.
GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, dün Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.
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