Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesine ilişkin, "Pilotun 25 kilometre öteden atladığı kesin ama niye atladığı henüz bilinmiyor, bunu çözmeye çalışıyorlar. İlk uçuşu da değil, 38 saat uçmuş zaten." dedi.
GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Rektör Gür, görevde olduğu 1 yıllık süre zarfından yaptığı çalışmaları değerlendirdi.
Gür, üniversitelerinin bilimsel çalışmalar açısından önemli projeler yürüttüğünü söyledi.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek ayakkabı test merkezini kurduklarını ifade eden Gür, "Gaziantep, ayakkabı sektöründe önde gelen bir şehir ancak üretilen ayakkabılar, fiziksel ve kimyasal testlerin yapılabilmesi için İstanbul'a gönderiliyor. Burada bulunan test merkezlerinin tamamına yakını yabancılara ait. Biz bu fiziksel ve kimyasal ayakkabı test merkezinin yerli olması için çalışma başlatarak, milli ve yerli bir test merkezini Türkiye'de ilk kez üniversite bünyemizde kurduk. Böyle bir merkezin yerli ve milli olması çok önemli." diye konuştu.
Gür, bir gazetecinin hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal ile ilgili sorusu üzerine, devlet üniversiteleri içerisinde sivil havacılığa hizmet verip pilot yetiştiren Türkiye'de 3 üniversiteden biri olduklarını dile getirerek, bünyelerinde biri çift motorlu ikisi tek motorlu olmak üzere 3 eğitim uçaklarının bulunduğunu belirtti.
Kriz yönetimi ve anlık müdahaleler açısından, pilotun belirli bir süreyi tek başına uçma zorunluluğu olduğunu dile getiren Gür, "Pilotun 25 kilometre öteden atladığı kesin ama niye atladı henüz bilinmiyor, bunu çözmeye çalışıyorlar. İlk uçuşu da değil, 38 saat uçmuş zaten." ifadelerini kullandı.
İntihar iddialarına da değinen Gür, "Net bir şey yokken aileye böyle bir haber vermenin veya böyle bir şey konuşmanın etik olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.
Eğitim uçaklarının çok özel donanımlarla ileri düzeyde teşkilatlandırıldığını aktaran Gür, şunları kaydetti:
"Düşen uçağımızın bakımı, kazadan 1 hafta önce Samsun'dan gelen ekip tarafından zaten yapılmıştı. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Kırım ekibi geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, onlar raporlarını tuttular. Şu an resmi rapor henüz elimize geçmedi ama uçakla ilgili bir sorun olmadığı yönünde kanaatleri var. Fakat resmi rapor gelmeden bir şey diyemiyorum. Diğer yandan, eğitim uçaklarında paraşüt yoktur. Bunlarda eğitim üst düzeyde olduğu için otomatik pilot kavramı vardır. Pilot herhangi bir şekilde panik atak, kalp ve herhangi bir sorun olduğunda, otomatik pilota dokunduğu anda otomatik pilot, kendi başına kodlandığı havaalanı hangisiyse oraya iniş yapar. Bu uçağımızda o sistem vardı zaten."
GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait eğitim uçağı, 27 Haziran'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.
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