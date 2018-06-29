Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesine ilişkin, "Pilotun 25 kilometre öteden atladığı kesin ama niye atladığı henüz bilinmiyor, bunu çözmeye çalışıyorlar. İlk uçuşu da değil, 38 saat uçmuş zaten." dedi.

GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Rektör Gür, görevde olduğu 1 yıllık süre zarfından yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Gür, üniversitelerinin bilimsel çalışmalar açısından önemli projeler yürüttüğünü söyledi.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek ayakkabı test merkezini kurduklarını ifade eden Gür, "Gaziantep, ayakkabı sektöründe önde gelen bir şehir ancak üretilen ayakkabılar, fiziksel ve kimyasal testlerin yapılabilmesi için İstanbul'a gönderiliyor. Burada bulunan test merkezlerinin tamamına yakını yabancılara ait. Biz bu fiziksel ve kimyasal ayakkabı test merkezinin yerli olması için çalışma başlatarak, milli ve yerli bir test merkezini Türkiye'de ilk kez üniversite bünyemizde kurduk. Böyle bir merkezin yerli ve milli olması çok önemli." diye konuştu.