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Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın avukatı Burak Yılmaz: - "(İntihar iddiaları) Ölen kişinin bir ailesinin olduğu unutulmamalı, kaza ile ilgili rapor ortaya çıkmadan sanki bir intihar vakası gibi algı oluşturuldu. Olayın sebebi ne olursa olsun, soruşturma ve kamuoyu pilot intihar etmiş izlenimi yaratılarak yanlış yönlendirilmesin istiyoruz" - "Kaza kırım ekibinin ilk incelemeleri savcıda. İlk incelemeden sonra bize beyanları şudur, 'Kanun gereği kazanın oluş şekli ne olursa olsun bunun ortaya çıkarılma nedeni için ön raporun yasal süresi 1 ay"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın avukatı Burak Yılmaz, intihar iddialarına ilişkin, "Ölen kişinin bir ailesinin olduğu unutulmamalı, kaza ile ilgili rapor ortaya çıkmadan sanki bir intihar vakası gibi algı oluşturuldu. Olayın sebebi ne olursa olsun, soruşturma ve kamuoyu pilot intihar etmiş izlenimi yaratılarak yanlış yönlendirilmesin istiyoruz." dedi.

Avukat Yılmaz, ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Önal'ın, eski müvekkili ve çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

Uçak enkazı ile ölen pilotun cenazesinin arasında 27 kilometre fark olduğunu belirten Yılmaz, Besni Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması neticesinde olayın aydınlatılacağını dile getirdi.

Soruşturma dosyası içerisinde, olayı ilk görenlerin verdiği ifadelerin de yer aldığını aktaran Yılmaz, "Yer ve uçaktan iki adet beyaz dumanın çıktığı ve bu nedenle bir paket atıldığı biz de 'ne paket atıldı' diye gidip baktığımızda bunun bir insan olduğunu belirten köylülerin ifadeleri var." bilgisini paylaştı.

- "İntihar vakasıymış gibi algı oluşturuldu"

Olayın "intihar" şeklinde dillendirildiğini ve bunun yanlış olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ölen kişinin bir ailesinin olduğu unutulmamalı, kaza ile ilgili rapor ortaya çıkmadan sanki bir intihar vakasıymış gibi algı oluşturuldu. İntihar, uçak hatası ne olursa olsun, soruşturma ve kamuoyu intihar etmiş izlenimi yaratılarak yanlış yönlendirilmesin istiyoruz. Kaza kırım ekibinin ilk incelemeleri savcıda. İlk incelemeden sonra bize beyanları şudur. 'Kanun gereği kazanın oluş şekli bir uçak hatası, bir motor hatası, kanat hatası ne olursa olsun bunun çıkarılma nedeni için ön raporu, yasal süresi 1 ay. Kursiyer pilotun altı yaşında bir yavrusu var. Bir gün babasının nasıl vefat ettiğini araştıracak, çocuğun psikolojisini ve eğitim hayatı gibi her şeyini etkileyecektir. Biz çok hassas davranıyoruz, gerekli hassasiyeti de sayın rektörden, dekan beyden istiyoruz."

Soruşturmanın salahiyeti açısından, kamuoyunu yanıltıcı video, fotoğraf ve beyanat paylaşılmamasının doğru olacağını aktaran Yılmaz, şu görüşleri dile getirdi:

"Gaziantep Üniversitesine soruyoruz, bu uçağa 5 gün önce kartal çarptı mı? Motoru durdu ve zorunlu iniş yaptı mı? Bu çok enterasan, böyle bilgi var. Mehmet Önal annesine söylemiş, 'Anne, uçağa kartal çarptı, geri döndük' gibi. Biz objektif ve bu olayın tüm yönleriyle açıklanmasını, aydınlatılmasını istiyorsak, ne pilot ölen kardeşimizi, ne Gaziantep Üniversitesini, ne de uçağı suçlayacağız."

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.

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avukat Burak Yılmaz eğitim uçağının düşmesi kursiyer pilot Mehmet Önal

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