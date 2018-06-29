Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın avukatı Burak Yılmaz, intihar iddialarına ilişkin, "Ölen kişinin bir ailesinin olduğu unutulmamalı, kaza ile ilgili rapor ortaya çıkmadan sanki bir intihar vakası gibi algı oluşturuldu. Olayın sebebi ne olursa olsun, soruşturma ve kamuoyu pilot intihar etmiş izlenimi yaratılarak yanlış yönlendirilmesin istiyoruz." dedi.

Avukat Yılmaz, ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Önal'ın, eski müvekkili ve çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

Uçak enkazı ile ölen pilotun cenazesinin arasında 27 kilometre fark olduğunu belirten Yılmaz, Besni Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması neticesinde olayın aydınlatılacağını dile getirdi.

Soruşturma dosyası içerisinde, olayı ilk görenlerin verdiği ifadelerin de yer aldığını aktaran Yılmaz, "Yer ve uçaktan iki adet beyaz dumanın çıktığı ve bu nedenle bir paket atıldığı biz de 'ne paket atıldı' diye gidip baktığımızda bunun bir insan olduğunu belirten köylülerin ifadeleri var." bilgisini paylaştı.