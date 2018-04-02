Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, evlerinde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan 3 kişi, dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Erdemoğlu Mahallesi'nde Cuma Yalnız'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yalnız ile eşi Müzzeyen ve oğlu Burak Yalnız, yangına müdahale ederken dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen aile üyeleri, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.