Adıyaman'da FETÖ çatı davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman'daki yapılanması kapsamında, aralarında "il imamı" Habib Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı çatı davasında, sanıklara 1,5 yıl ile 25 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, terör örgütüyle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, Sosyal Destek Programı (SODES) uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle kamunun toplam 1 milyon 305 bin 956 lira zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan "il imamı" Habib Bıçakçı Kayseri, Abdurrahman Gezer Menemen, İsmail Polat ise Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca diğer tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını ve isnat edilen tüm suçlamaları reddettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.