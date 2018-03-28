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Adıyaman'da FETÖ'nün çatı davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Aralarında "il imamı"nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi - Savcı mütalaasında, tutuklu ve tutuksuz sanıkların örgüt üyeliği, örgüt adına suç işleme, kamusal alan dolandırıcılığı, alt sınırdan uzaklaştırma nedeniyle tek tek cezalandırılmasını talep etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması kapsamında, aralarında "il imamı" Habip Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 63 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık avukatları ve sanıklar, taleplerini mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların soruşturmayı genişletme taleplerinin, davanın esasını etkileyecek durumda olmadığından reddine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuksuz sanıklardan 2'sinin tutuklanmasını talep etti.

Ayrıca il imamı Habip Bıçakçı'nın terör örgütü yöneticiliği ve kamusal alan dolandırıcılığından tutukluluk halinin devamına karar verilmesini, tutuklu ve tutuksuz sanıkların örgüt üyeliği, örgüt adına suç işleme, kamusal alan dolandırıcılığı, alt sınırdan uzaklaştırma nedeniyle tek tek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatları ve sanıkların, mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, haklarında dava açılan 63 sanığın yargılanacağı davada örgütle ilişkili olduğu 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 proje kapsamında, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden olunduğu ve bu paranın örgüte aktarıldığı belirtilmişti.

İddianamede, örgütün 17-25 Aralık sürecinden sonra ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da küçülmeye ve yapısal değişime gittiği, 2015'te büyük ve küçük bölgecilik sistemi kaldırılarak, doğrudan il imamına bağlı olarak 7 bölgeye ayrıldığı kaydedilmişti.

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çatı davası 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması Habip Bıçakçı

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