Adıyaman'da FETÖ/PDY davasında karar

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yargılanan 11 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan Mevlüt Aydoğdu, Melih Yeşiltepe, Mehmet Kalpaklı, Muhammet Reşat, Erhan Karabekmez, Abdurrahman Çoşkun, Pınar Kocaman, Selim Kaya, Ahmet Orhan, Mustafa Akbörle, Ömer Faruk Kocaman ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Ömer Faruk Kocaman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Tahliyemi talep ediyorum. Benim bu yapı ile bir ilgim yoktur. Ben ülkemi ve milletimi seven biriyim." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Ahmet Orhan ise örgütle yakından uzaktan bir bağlantısının olmadığını, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti.

Diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Erhan Karabekmez'e 12 yıl, Mehmet Kalpaklı, Mevlüt Aydoğdu, Melih Yeşiltepe, Mustafa Akbörle ve Ömer Faruk Kocaman'a 9 yıl, Muhammet Reşat'a 8 yıl 9 ay, Abdurrahman Çoşkun, Pınar Kocaman ile Selim Kaya'ya 8 yıl 3 ay, Ahmet Orhan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.