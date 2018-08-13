Adıyaman'da genç kadın evinde ölü bulunması

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde genç kadınının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaçlı köyünde yaşayan C.U'nun (24) evinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi R.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.U. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde yaşayan C.U'dan (24) sabah haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, evin kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler C.U'nun cesedini bulunmuştu. C.U'nun cesedi, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmış, olayla ilgili eşi R.U. savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

