HABER

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Adıyaman'da 4 ilkokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü İlkokulunda eğitim gören 4 öğrenci, ders arasında dışarıdan getirdikleri yiyeceklerden yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İşte terör örgütünün muharebe merkeziİşte terör örgütünün muharebe merkezi
Kuyuda istismarda bulunup videoya çekti!Kuyuda istismarda bulunup videoya çekti!
Hanımağa olayında yeni detaylar ortaya çıktı!Hanımağa olayında yeni detaylar ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 öğrenci Adıyaman yemekten zehirlendiği iddiası

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İstanbul'da AVM'de yangın!

İstanbul'da AVM'de yangın!

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.