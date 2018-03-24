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Adıyaman'da göçük: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 00:51 | Son Güncelleme

Altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi ağır yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Marangozlar Sitesi yakınında bulunan özel bir işletmenin altyapı çalışması esnasında göçük meydana geldi.

Göçükte, işçilerden Ahmet Yakar (21) toprak altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçi, ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yakar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Adıyaman işçi

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