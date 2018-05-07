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Adıyaman'da heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Koçali ve Recep köyü yol ayrımında şiddetli yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan sağanak, heyelana yol açtı.

Bölgede geçen haftadan bu yana aralıklarla süren ve zamanla etkisini artıran sağanak, özellikle Çelikhan-Adıyaman karayolunun 26'ncı kilometresinde Koçali ve Recep köyü güzergahında toprak kaymasına neden oldu.

Ayrıca Koçali-Recep köyü yol ayrımında göçük meydana geldi.

Heyelanın olduğu bölgeye sevk edilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra çalışma başlattı.

Koçali köyünde yaşayan Sait Orhan, gazetecilere açıklamasında, "Yağmur öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Hala devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket yaşanmaz." dedi.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçes Çelikhan-Adıyaman karayolunun 26'ıncı kilometresi Koçali ve Recep köyü öğlen saatlerinde etkili olan sağanak

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