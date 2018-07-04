Adıyaman'da husumetli aileler barıştırıldı

Adıyaman'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile barıştırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 2014'ün temmuz ayında Tutar ve Kınacı aileleri arasında çıkan ve Önder Tutar'ın ölümüne yol açan silahlı kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için kent merkezinde bir restoranda barış yemeği düzenlendi.

Barış yemeğinde bir araya gelen her iki ailenin üyeleri, el sıkışarak barıştı.

Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi, ataların "Kan, kan ile yıkanmaz." dediğini ve her zaman küçük zararlar ile büyük zararların kapandığını dile getirdi.

Ailelere barıştıkları için teşekkür eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Allah sizden razı olsun, bize bu güzel manzarayı yaşattınız. Rabbim inşallah, barışı hem sizin aranızda hem bizim aramızda hem de bütün İslam coğrafyasında hakim kılsın. Değerli kardeşlerim, Müslüman dindardır, asla kindar olamaz. Affedicilik esastır ve Rabbimizin emridir. Kim affederse o Allah'ın nezdinde daha makbul olan, daha üstün olan kişidir. Ama nefis insanı bırakmıyor. Biz ne yapacağız? Rabbimizin emri olana uyup kırgın, dargın kardeşimize selamı önce biz vereceğiz. Barış elini ilk önce biz uzatmış olacağız. Bu manada yüce Rabbimden barışımızın hayırlı olmasını diliyorum. Barışa vesile olan, katkı sunan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. İnşallah hepimiz için kıyamet gününde amel defterimize makbul olan amellerimizden biri olarak yazılacaktır."

Barış yemeğine Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz ve kanaat önderleri katıldı.

Program dua edilmesinin ardından son buldu.

