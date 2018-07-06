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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Plakaları öğrenilemeyen Fethi Şimşek (45) yönetimindeki otomobil ile Doğan Ölper (37) idaresindeki otomobil, Malatya Erkenek tüneli yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Güler, Fadime ve Cuma Şimşek ile Eren, Abuzer, Özlem, Doğa ve Zahide Ölper yaralandı.

Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Adıyaman’da trafik kazası 10 yaralı

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