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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Nöyfel Özden idaresindeki 02 AP 168 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolunun Kuruçay köprüsü mevkisinde Emrah Demiral'ın kullandığı 02 DG 183 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Hanım Demiral, Hakan, Mehmet, Sakine, Sevcan ve Seher Özden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta trafik kazası

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