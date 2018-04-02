Adıyaman'da İsrail protestosu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlar, geçen cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere ateş açarak çok sayıda kişiyi öldürüp, yaralayan İsrail askerlerini protesto etti.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi ve 42 STK ile siyasi parti temsilcileri, Demokrasi Parkı önünde İsrail'i protesto etti. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, İsrail'in tutumunu kınadı. Açıklamanın ardından grup bir süre İsrail lehine slogan atıp dağıldı.
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Can Dündar'dan ilk sözler: Türkiye'yi delirtiyor...
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum