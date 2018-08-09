Adıyaman'da kaynak yapılan otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobile kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Küçük Sanayi Sitesi'nde Nihat Ürey'e ait 66 LN 891 plakalı otomobil, egzozuna kaynak yapıldığı sırada alev aldı.

Kısa sürede büyüyen ve iş yerine de sıçrayan yangına Gölbaşı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

