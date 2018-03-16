Adıyaman’da ki okullar TÜBİTAK ödüllerinin 7’sini aldı

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Adıyaman’da ki okullar 3’ü birincilik olmak üzere 7 ödül aldı.

Malatya’da gerçekleştirilen TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında 8 ilden lise öğrencilerince hazırlanan 100 proje beğeniye sunuldu. Sunulan 100 proje içerisinden 36 proje ödüllendirildi. 36 ödülden 7’sini Adıyaman’da ki liseler aldı.

Altınşehir Anadolu Lisesi Fizik ve Değerler Eğitimi alanında 1’inci olurken, Kodlamada 2’nci, Kız TOBB İmam Hatip Lisesi de Psikoloji alanında 1’incliği hak etti. Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Değerler Eğitimi alanında 2’nci, Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya alanında 3’üncü, Adıyaman Özel Bilfen Lisesi Matematik alanında 3’üncü oldu.

Gerçekleştirilen final yarışmasına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerini kutlayarak, “Büyük bir gayretle çaba sarf eden öğrenciler, öğretmenleri ve okul müdürlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve almış oldukları ödülden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarımızı bir daha ki yarışmalarda daha da yükselterek, başarı çıtasını en üst noktalara getirmeyi amaçlıyoruz. Tekrardan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.