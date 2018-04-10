Adıyaman’da kuvvetli yağış

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün tarafından şiddetli yağış uyarı yapılan Adıyaman’da yağış etkili oldu.

Meteoroloji Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Tahminlerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi, sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklar olabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteorolojinin uyarısı sonrasında Adıyaman’da yağış etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan kaçmak için koşuşturdu. Şiddetli yağış ve sonrasında il merkezi ve ilçelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.