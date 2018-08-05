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Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:54 | Son Güncelleme

Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 8 yaralı

Adıyaman'da bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Dağı mesire alanında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 UC 025 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Kazada, Muhammed Yıldız (19), Doğukan Çetin (20), Beytullah Çelidci (20), Özgür Markaya (18), Abidin Durmaz (20), Hüseyin Durmaz (20), Mahmut Durmaz (20) ve Yusuf Durmaz (18) yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman AFAD ali dağı mesire alanı trafik kazası

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