Adıyaman’da minibüsle bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde minibüsün bisikletle çarpışması sonucu kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Can (50) yönetimindeki 02 KU 403 plakalı minibüs, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Musa Şahin'in (9) kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

Yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Şahin burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

