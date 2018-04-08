Adıyaman’da motosiklet denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri yapıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte trafiğe çıkan motosikletler üzerinde denetimler yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız, ruhsatsız, sigortasız, muayenesiz, ehliyetsiz ve trafiğe uygun olmayan motosikletleri tek tek inceledi. Yapılan denetimlerde evrak eksikliği bulunan motosikletler çekiciyle otoparka çekilirken motosiklet sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.