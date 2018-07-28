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Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Osman Göçan (31) idaresindeki 02 KL 278 plakalı otomobil, Salkımbağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi Özlem Göçan (30) ile çocukları Sinan (3) ve Ezgi (1) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özlem Göçan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özlem Göçan'ın cenazesi morga alındığı sırada yakınları fenalaştı.

Kazanın, aile düğüne giderken meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta trafik kazası

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